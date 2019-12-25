Законопроект направлен на повторное первое чтение.

Верховная Рада отклонила закон об обучении на русском для иностранцев. Решение поддержали 235 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Законопроект предлагал восстановить обучение в ВУЗах для иностранных граждан на русском языке. Однако инициативу решено было направить на повторное первое чтение.

Действующий закон Украины подразумевает возможность обучения по одному или нескольким дисциплинам на английском языке. При этом заведения должны обеспечить проведения таких занятий также на государственном языке. Против принятия нового законопроекта активно выступают оппозиционные депутаты в украинском парламенте.

Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла.