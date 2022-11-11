Во время благоустройства Удельного парка спилят более 2800 деревьев

Спиливать планируют засохшие деревья, которые в любой момент могут упасть, а также поросль, которая сгущает насаждения.

Уже в следующем году начнётся благоустройство Удельного парка. До начала работ специалисты проверят все деревья в парковой зоне, об этом "Фонтанке" рассказала главный инженер проекта, сотрудница компании "Нескучный сад" Галина Канева.

В рамках благоустройства могут спилить 2 862 растений (по предварительным подсчетам). Спиливать планируют засохшие деревья, которые в любой момент могут упасть, а также поросль, которая сгущает насаждения.

Инвентаризация всех деревьев завершится к концу 2023 года.

Ранее стало известно, что над Удельным парком появится эстакада новой трассы М-7. Петербургские активисты запустили сбор подписей против строительства платной трассы.

Фото: ВКонтакте/ Удельный парк