Работа замены Android для смартфонов Huawei показана на видео

Компании удалось достигнуть плотного взаимодействия устройств экосистемы.

Работа замены Android для смартфонов Huawei под названием HarmonyOS 2.0 показана на видео.

Тестовый вариант системы предназначен для разработчиков и партнёров компании. Эксперты оценивают, что компании удалось достигнуть плотного взаимодействия устройств экосистемы. Теперь пользователь сможет отображать экран своего смартфона на экране другого устройства и использовать его как пульт управления видео на другом девайсе.

Ранее эксперт рассказал, как определить прослушку смартфона.

Видео: Youtube/MasterPC Plus