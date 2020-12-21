  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:16
100
matveyvn
Код вставки плеера

Работа замены Android для смартфонов Huawei показана на видео

0 0

Компании удалось достигнуть плотного взаимодействия устройств экосистемы.

Работа замены Android для смартфонов Huawei под названием HarmonyOS 2.0 показана на видео.

Тестовый вариант системы предназначен для разработчиков и партнёров компании. Эксперты оценивают, что компании удалось достигнуть плотного взаимодействия устройств экосистемы. Теперь пользователь сможет отображать экран своего смартфона на экране другого устройства и использовать его как пульт управления видео на другом девайсе.

Ранее эксперт рассказал, как определить прослушку смартфона.

Видео: Youtube/MasterPC Plus

Теги: huawei, андроид, смартфон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии