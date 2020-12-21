Работа замены Android для смартфонов Huawei показана на видео

Работа замены Android для смартфонов Huawei под названием HarmonyOS 2.0 показана на видео.
Тестовый вариант системы предназначен для разработчиков и партнёров компании. Эксперты оценивают, что компании удалось достигнуть плотного взаимодействия устройств экосистемы. Теперь пользователь сможет отображать экран своего смартфона на экране другого устройства и использовать его как пульт управления видео на другом девайсе.
Ранее эксперт рассказал, как определить прослушку смартфона.
Видео: Youtube/MasterPC Plus
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все