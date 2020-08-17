Рабочий на МЗКТ во время визита Лукашенко предложил ему застрелиться

Лукашенко призвал крикнувшего мужчину "быть мужиком".

Рабочий на МЗКТ во время визита Александра Лукашенко на предприятие предложил ему застрелиться. Видео с инцидентом появилось в телеграм-канале Nexta.

На кадрах видно, как Лукашенко выходит из здания завода. Кто-то из стоявших рядом крикнул ему: "Застрелись, офицер!". После этого Лукашенко в окружении охранников подошёл к крикнувшему и заявил, что избивать его не будет. Мужчина ответил иронично: да вы что?".

Вас толпа, а я один. Александр Лукашенко

Он отметил, что если со стороны людей будут провокации, то "разберёмся жестоко".

Лукашенко призвал крикнувшего мужчину "быть мужиком".

Ранее Лукашенко отказался проводить новые выборы до того, как его убьют.

Видео: Telegram/NEXTA Live