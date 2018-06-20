В майские праздники из Петербурга в Москву запустят дополнительные "Ласточки"

В каждую сторону в данном направлении запустят дополнительные четыре состава.

На майские праздник РЖД запустит дополнительные "Ласточки" из Петербурга в Москву. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В каждую сторону в данном направлении запустят дополнительные четыре состава. Из Москвы "Ласточки" отправятся в 7:50 1, 4, 9 и 11 мая. Останавливаться они будут в Твери, Бологом, Окуловке и Чудово. Прибудут в Петербург в 14:35.



Из Петербурга в Москву дополнительные поезда отправятся 2, 5, 10 и 12 мая в 13:58. В Москве они будут в 21:52. На маршруте из Петербурга будет на одну остановку больше, чем из Москвы в Петербург, добавиться остановка в Вышнем Волочке.

Поезда пойдут сдвоенными составами по 10 вагонов.

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Видео: Piter.TV