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РИА Новости: российский мобилизованный рассказал о высоких потерях ВСУ в новогоднюю ночь

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Он подчеркнул, что у противника не получится атаковать российских солдат.

Российский мобилизованный с позывным "Слон" рассказал о высоких потерях украинских войск в новогоднюю ночь. Его слова приводит "РИА Новости".

Военнослужащий отметил, что в Новый год ВСУ понесли большие потери, пытаясь активизироваться. Он подчеркнул, что у противника не получится атаковать российских солдат. Мобилизованный добавил, что российская пехота выявляет украинских военнослужащих, корректирует и наводит огонь артиллерии и танкистов.

Ранее Минобороны показало пуск ракеты "Искандера" по инфраструктуре ВСУ.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: вооруженные силы украины, мобилизованный, потери, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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