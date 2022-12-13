РИА Новости: российский мобилизованный рассказал о высоких потерях ВСУ в новогоднюю ночь

Российский мобилизованный с позывным "Слон" рассказал о высоких потерях украинских войск в новогоднюю ночь. Его слова приводит "РИА Новости".
Военнослужащий отметил, что в Новый год ВСУ понесли большие потери, пытаясь активизироваться. Он подчеркнул, что у противника не получится атаковать российских солдат. Мобилизованный добавил, что российская пехота выявляет украинских военнослужащих, корректирует и наводит огонь артиллерии и танкистов.
Ранее Минобороны показало пуск ракеты "Искандера" по инфраструктуре ВСУ.
Видео: Telegram / РИА Новости
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