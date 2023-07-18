Игорь Кириллов назвал новые фамилии тех, кто участвовал в военно-биологической программе США.

Российское министерство по обороне опубликовало новые имена лиц, задействованных в военно-биологических программах США на Украине и пытающихс скрыть информацию о работах с возбудителями опасных инфекций, а также тестировании лекарственных препаратов на местном населении и военнослужащих ВСУ. Соответствующей информацией с журналистами на брифинге поделился российский начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил страны Игорь Кириллов. В соответствии с новыми данными, теперь речь идет о людях, связанных с работой Украинского научно-технического центра (УНТЦ). В опубликованном списке оказалась генеральный директор компании Wooden Horse Strategies, директор фонда "Украина 3000" Марина Антонова.

...Руководит разработкой информационной стратегии, направленной на сокрытие информации о финансировании УНТЦ биологических исследований опасных патогенов, в том числе с усилением функций, испытаний препаратов... материалы брифинга главы РХБЗ

Дополнительно в разработке этой информационной стратегии был задействован проживающий на территории Киева учредитель и исполнительный директор компании Wooden Horse Strategies, старший сотрудник Евразийского центра НПО "Атлантический совет" Брайан Меффорд. Существует связь с проектом и местного директора по государственным отношениям Wooden Horse Strategies Тараса Быка.

МО РФ заявило, что США хотели испытать незарегистрированные препараты на населении Африки.

Фото и видео: Минобороны России