Игорь Кириллов оценил связь украинских специалистов с Институтом инфекционных болезней Сухопутных войск США.

Пентагон через подчиненные биологические лаборатории планировал испытывать незарегистрированные препараты на местном населении стран Африканского континента. Соответствующее заявление в рамках выступления на брифинге с журналистами от 18 июля сделал российский начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. Генерал-лейтенант заметил, что основывается на свидетельствах, обнаруженных в ходе СВО на Украине. Эксперт заметил, что для решения своей задачи американские власти предполагали задействовать сеть подчиненных биолабораторий и посреднические организации, такие как Metabiota. Эксперт обратил внимание прессы на размещенное в презентации коммерческое предложение компании Metabiota с пометкой "конфиденциально". Документ был направлен в адрес Института инфекционных болезней Сухопутных войск США. Он касался подготовки специалистов по инфекционным болезням в Кении и Уганде.

Документ демонстрирует, что к изучению патогенов в странах Африканского континента привлечены Управление Минобороны США по снижению угрозы, министерство внутренней безопасности, а также, для придания видимости "гуманитарного взаимодействия" - Агентство США по международному развитию и ряд структур Евросоюза. Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

Эксперт добавил, что военнослужащими была подтверждена вовлеченность Metabiota в изучение вируса птичьего гриппа H7N9 и ведущая роль этой компании в реализации проекта "Предикт". В последнем случае речь идет об изучении новых видов коронавируса и переносчиков заболевания - летучих мышах. Также в РХБЗ заметили, чо неоднократно говорили о связи с сыном действующего президента США Хантера Байдена и госкомпаниями. Сотрудники Metabiota уведомили общественность в том, что занимаются налаживанием связей для обеспечения работы Пентагона и других американских ведомств за пределами страны.

РХБЗ: США планировали тестировать медпрепараты на жителях третьих стран.

Фото и видео: Минобороны России