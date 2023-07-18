Игорь Кириллов рассказал о новом документе Пентагона из " служебного пользования".

Американские власти планировали использовать собственные вооруженные силы для апробации незарегистрированных медицинских препаратов на местном населении в других странах в личных интересах компании "Биг Фарма". Соответствующе заявление на брифинге с журналистами сделал российский начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) при Вооруженных силах страны, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Эксперт добавил, что в Пентагоне в очередной раз попытались продвигать интересы крупных американских фармацевтических производителей, которые являются основными спонсорами для предвыборной кампании кандидатов от демократической партии США. Внимание российского министерства по обороне обращено на документ коллег из Вашингтона, на котором стояла пометка "для служебного пользования". Эту находку военные получили в рамках проведения оперативных мероприятий на освобожденных от киевского режима территориях от 2015 года. Документ касается системы клинических испытаний медпрепаратов против вирусных лихорадок.

Авторы документа, среди которых сотрудники Института инфекционных заболеваний сухопутных войск США, планировали создать мобильное подразделение быстрого реагирования, предназначенное для испытания новых препаратов в местах дислокации американских вооруженных сил по всему миру. Игорь Кириллов, глава РХБЗ России

РХБЗ: лаборатории ВМС США ведут поиск имеющих военное значение заболеваний.

Фото и видео: Минобороны России