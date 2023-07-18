РХБЗ: лаборатории ВМС США ведут поиск имеющих военное значение заболеваний

Игорь Кириллов рассказал об "обслуживании" Италией подразделений командования США.

Лаборатории американских военно-морских сил занимаются обнаружением заболеваний, имеющих военное значение. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге поделился начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты при Вооруженных силах РФ Игорь Кириллов. Генерал-лейтенант заметил, что о таких результатах говорят свидетельства, обнаруженные военными в ходе проведения специальной военной операции.

Военно-биологическое подразделение ВМФ в Италии поддерживает три стратегических командования США – Центральное, Европейское и Африканское, а его основной задачей является "изучение, мониторинг и обнаружение заболеваний, имеющих военное значение. Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

Эксперт добавил, что итальянская лаборатория НАМРУ-3 с 2019 года базируется на авиабазе Сигонелла, а ее сотрудники лаборатории занимаются исследованиями в природных очагах особо опасных инфекций. В частности, речь идет о территории Египта, Ганы, Джибунти и лихорадке Эбола, малярии и денге. В работе принимают участие энтомологи, микробиологи и инфекционисты. Глава РХБЗ уточнил, что помимо Италии, лаборатории военно-морских сил США (НАМРУ) располагаются в Камбодже и Перу, а также несколько объектов находятся на территории США.

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Фото и видео: Минобороны России