РФС определит хозяина матча Кубка России "Зенит"-"Спартак" на бюро исполкома

Порядок выбора места проведения полуфинала не был описан в регламенте турнира.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в интервью порталу Sports.ru рассказал о выборе хозяина полуфинального матча Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком".

По его словам, руководство еще не приняло итоговое решение, но займется этим вопросом на бюро исполкома. Порядок выбора места проведения матча не был описан в регламенте турнира, из-за чего возникли споры между клубами.

Отметим, что в полуфинал Кубка России также вышли подмосковные "Химки". Четвертьфинальный поединок между "Шинником" и "Уралом" перенесли из-за неготовности поля стадиона в Ярославле.

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Первые игры пройдут 21 июня.

Ранее РПЛ опубликовала структуру календаря оставшихся матчей чемпионата и кубка России.

Фото: fc-zenit.ru