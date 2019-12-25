РПЛ опубликовала структуру календаря оставшихся матчей чемпионата и кубка России

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала на официальном сайте структуру календаря оставшихся матчей чемпионата и кубка страны.
Матчи будут проходить два раза в неделю. По данному графику чемпионат завершится 22 июля, кубок - 25 июля.
23 тур: 21 июня
Четвертьфинал Кубка России: 24 июня
24 тур: 28 июня
25 тур: 1 июля
26 тур: 5 июля
27 тур: 8 июля
28 тур: 12 июля
29 тур: 15 июля
Полуфинал Кубка России: 18-19 июля
30 тур: 22 июля
Финал Кубка России: 25 июля
Отметимт, что в полуфинал Кубка России вышли три клуба - "Зенит", "Спартак" и "Химки". Четвертьфинальный поединок между "Шинником" и "Уралом" перенесли из-за неготовности поля стадиона в Ярославле.
Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Первые игры пройдут 21 июня.
Фото: premierliga.ru
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