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РПЛ опубликовала структуру календаря оставшихся матчей чемпионата и кубка России
Сегодня, 16:48
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d_s_sarkisov

РПЛ опубликовала структуру календаря оставшихся матчей чемпионата и кубка России

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Сезон планируют завершить до 25 июля.

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала на официальном сайте структуру календаря оставшихся матчей чемпионата и кубка страны.

Матчи будут проходить два раза в неделю. По данному графику чемпионат завершится 22 июля, кубок - 25 июля.

23 тур: 21 июня
Четвертьфинал Кубка России: 24 июня
24 тур: 28 июня
25 тур: 1 июля
26 тур: 5 июля
27 тур: 8 июля
28 тур: 12 июля
29 тур: 15 июля
Полуфинал Кубка России: 18-19 июля
30 тур: 22 июля
Финал Кубка России: 25 июля

Отметимт, что в полуфинал Кубка России вышли три клуба - "Зенит", "Спартак" и "Химки". Четвертьфинальный поединок между "Шинником" и "Уралом" перенесли из-за неготовности поля стадиона в Ярославле.

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Первые игры пройдут 21 июня.

Фото: premierliga.ru

Теги: коронавирус, кубок россии по футболу, российская премьер лига
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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