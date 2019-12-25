РПЛ опубликовала структуру календаря оставшихся матчей чемпионата и кубка России

Сезон планируют завершить до 25 июля.

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала на официальном сайте структуру календаря оставшихся матчей чемпионата и кубка страны.

Матчи будут проходить два раза в неделю. По данному графику чемпионат завершится 22 июля, кубок - 25 июля.

23 тур: 21 июня

Четвертьфинал Кубка России: 24 июня

24 тур: 28 июня

25 тур: 1 июля

26 тур: 5 июля

27 тур: 8 июля

28 тур: 12 июля

29 тур: 15 июля

Полуфинал Кубка России: 18-19 июля

30 тур: 22 июля

Финал Кубка России: 25 июля

Отметимт, что в полуфинал Кубка России вышли три клуба - "Зенит", "Спартак" и "Химки". Четвертьфинальный поединок между "Шинником" и "Уралом" перенесли из-за неготовности поля стадиона в Ярославле.

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Первые игры пройдут 21 июня.

Фото: premierliga.ru