РФС может провести турнир за места в следующем сезоне РПЛ

В нем примут участие восемь клубов.

По информации портала "Чемпионат.com", Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант проведения дополнительного турнира за право выступать в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

В нем примут участие восемь команд. Среди них - четыре худших на данный момент клуба высшего дивизиона: "Оренбург", "Рубин", "Крылья Советов" и "Ахмат". Из Футбольной национальной лиги в турнире могут сыграть "Ротор", "Химки", "Чертаново" и "Торпедо".

Матчи планируют проводить в регионе с наименьшим количеством ограничений из-за коронавируса. Команды сыграют друг с другом по одному или два матча. Лучшие четыре клуба примут участие в следующем сезоне РПЛ. Также рассматриваются другие форматы проведения турнира.

В связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Напомним, 27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Ранее комментатор Геннадий Орлов оценил вероятность досрочного завершения сезона РПЛ.

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