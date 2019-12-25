РФС добился вызова Головина в сборную на матч в Сочи

Спортсмену разрешил выехать из ЕС для матча в России.

Российский футбольный союз добился вызова Александра Головина в сборную на матч в Сочи. Об этом сообщили журналисты издания "Чемпионат.com". Специалисты обнаружили возможность обойти ограничения, вызванные пандемией коронавируса, чтобы отправить полузащитника "Монако" на игру против Словении.

В РФС уточнили, что нашли понимание среди всех сторон. Александру Головину придется соблюдать строгий протокол посещения страны, а для его возвращения во Францию будет использован частный самолет.

Напомним, что матч Россия-Словения состоится 27 марта в Сочи. Игра пройдет в рамках отборочного турнира на Чемпионат мира в 2022 году. Изначально клуб "Монако", за который выступает Александр Головин, запретил спортсмену выступать за сборную РФ (играть за пределами стран ЕС). Такие меры были связаны с необходимость проходить карантин после возвращения на территорию Евросоюза.

Гостевые матчи российской команды с Мальтой и Словакией пройдут 24 и 30 марта.

Российский футбольный союз поможет Ленобласти развивать футбол и строить спортобъекты.

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