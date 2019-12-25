РБК: жители РФ готовы оплачивать поддержку бедных более высокими налогами

Некоторые россияне считают, для малоимущих следует понизить налоги.

Более половины жителей РФ выразили готовность платить высокие налоги, если российские власти окажут малоимущим слоям населения более значительную поддержку. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Всего в исследовании приняли участие более полутора тысяч совершеннолетних россиян.

С помощью повышенных налогов бедным жителям страны готовы помочь 54 процента респондентов. Такой поддержкой является предоставление малоимущим россиянам услуг в сфере безопасности, здравоохранения и образования.

Также 28 процентов опрошенных предпочли вариант с понижением уровня налогов. По их общему мнению, такая мера позволит каждому бедному жителю страны распоряжаться своими денежными средствами наилучшим образом.

Ранее в России предложили ввести отцовский капитал. Тем мужчинам, у которых в семье трое и более детей, предложено выплачивать капитал в размере 639,4 тысячи рублей, а также ежемесячные пособия в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка.

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