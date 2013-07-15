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РБК: депутата Госдумы Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде
Сегодня, 9:24
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РБК: депутата Госдумы Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде

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Кандидатура политика будет рассмотрена в международном комитете ГД.

РБК: депутата Госдумы Наталью Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде. Издание ссылается на два собственных источника. эксперты полагают, что кандидатура парламентария может быть одобрена на пост уже в ближайшее время. Решение должно приниматься на заседании международного комитета ГД. В настоящее время политики подготовили для этого все необходимые документы.

Напомним, что республика Кабо-Верде располагается на Островах Зеленого мыса. Российских послов в страны утверждает президент РФ Владимир Путин после согласования с верхней и нижней палатами парламента. Кандидатуры послов рассматриваются в профильных комитетах законодательного органа страны (в Госдуме и Совете Федерации). Согласно Венской конвенции о дипломатических связях перед утверждением посла у принимающей страны запрашивается агреман (предварительное согласие) на назначение.

Госдума ограничит число кошек и собак, живущих в квартире.

Фото: Piter.tv

Теги: кабо-верде, наталья поклонская, посол
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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