РБК: депутата Госдумы Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде

Кандидатура политика будет рассмотрена в международном комитете ГД.

РБК: депутата Госдумы Наталью Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде. Издание ссылается на два собственных источника. эксперты полагают, что кандидатура парламентария может быть одобрена на пост уже в ближайшее время. Решение должно приниматься на заседании международного комитета ГД. В настоящее время политики подготовили для этого все необходимые документы.

Напомним, что республика Кабо-Верде располагается на Островах Зеленого мыса. Российских послов в страны утверждает президент РФ Владимир Путин после согласования с верхней и нижней палатами парламента. Кандидатуры послов рассматриваются в профильных комитетах законодательного органа страны (в Госдуме и Совете Федерации). Согласно Венской конвенции о дипломатических связях перед утверждением посла у принимающей страны запрашивается агреман (предварительное согласие) на назначение.

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Фото: Piter.tv