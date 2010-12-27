Пять российских ученых вошли в мировой рейтинг лучших молодых химиков

Это способствует международному признанию заслуг русского ученого.

Международный союз теоретической и прикладной химии и Международная сеть молодых химиков составили список 118 выдающихся молодых ученых. В него попали пять российских ученых. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба Объединенного института ядерных исследований.

Рейтинг оформлен в виде периодической таблицы Менделеева. Его приурочили к 150-летию открытия периодической таблицы и тем самым решили отметить заслуги молодых ученых.

"Представленная таблица демонстрирует многообразие карьерных путей молодых ученых, ведущих нас в следующее столетие, их творческие способности и преданность науке", - отметила пресс-служба.

Самое высокое - 44 место - занял профессор Российской академии наук и ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга. На 90-м месте - Андрей Воротынцев из Нижегородского технического университета им. Алексеева, а на 101-м - Анна Романчук из МГУ им.Ломоносова. На 114-м расположился Леонид Скрипников из Петербургского института ядерной физики им. Константинова национального исследовательского центра "Курчатовский институт", а следом за ним - Галина Княжева из Объединенного института ядерных исследований.

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