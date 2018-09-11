Петербургские спортсмены завоевали чемпионские медали по водным видам спорта

Соревнования проходили в южнокорейском городе Кванджу.

Во вторник, 30 июля в южнокорейском городе Кванджу петербургские спортсмены завоевали медали чемпионов мира FINA по водным видам спорта. Об этом сообщил пресс-центр администрации Петербурга.

Андрей Минаков завоевал две серебряных медали: в плавании баттерфляем на дистанции 100 метров и в эстафете 4х100 метров водным стилем. Также он и Кирилл Пригода стали бронзовыми призерами в комбинированной эстафете 4х100 вместе с Евгением Рыловым и Владимиром Морозовым.

Александр Мальцев взял две золотые медали в артистическом плавании.

Всего разыгрывали 76 комплектов наград. Сборная России завоевала третье место в общекомандном зачете (12 золотых, 11 серебряных, 7 бронзовых медалей).

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Кировском, Центральном и Московском районах начали ремонтировать дороги.

Фото: пресс-центр администрации Петербурга