Пьяного мужчину с пробитой головой нашли у клуба на улице Чудновского

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полиция Петербурга ищет виновных в избиении 30-летнего безработного у клуба на улице Чудновского. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Жителя поселка Янино нашли прошлой ночью у клуба с пробитой головой. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и обширной раной затылочной области слева.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Мурино подросток едва не сгорел, обжигая с друзьями медные провода.

Фото: Piter.TV