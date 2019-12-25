Пьяного мужчину с пробитой головой нашли у клуба на улице Чудновского

Полиция Петербурга ищет виновных в избиении 30-летнего безработного у клуба на улице Чудновского. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Жителя поселка Янино нашли прошлой ночью у клуба с пробитой головой. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и обширной раной затылочной области слева.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали, что в Мурино подросток едва не сгорел, обжигая с друзьями медные провода.
Фото: Piter.TV
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