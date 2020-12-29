Мужчине грозил лишение свободы на срок до десяти лет.

Пьяный водитель сбил полицейского, уходя от погони в Биробиджане. Об этом сообщает Следственный комитет по Еврейской автономной области. Чиновники уточнили, что нарушителю ПДД грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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Ранее в социальных сетях распространился ролик, на котором сотрудники ДПС пытаются остановить легковой автомобиль. Позже выяснилось, что за рулем иномарки находился нетрезвый мужчина, которого не было водительских прав. Он отказался подчиниться законным требованиям представителей закона. Полиции пришлось применить силу. Очевидцы рассказали, что одного из сотрудников правоохранительных органов злоумышленник прокатил на капоте транспортного средства. В результате инспектор ДПС получил перелом руки.

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Видео: YT / ДВновости dvnovosti.ru