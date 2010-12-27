В Петербурге пьяная мать избила и покусала двух маленьких сыновей

На головах детей целыми клоками вырваны волосы.

Днем 21 июня в одну из петербургских больниц доставили двух маленьких мальчиков. К медикам попали истощенные и избитые дети, бившиеся в судорогах. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

У обоих пациентов наблюдалась высокая температура. На теле детей нашли следы побоев и укусов, на головах целыми клоками были вырваны волосы. Малыши рассказали, что эти зверства сотворила с ними родная мать. Она покупала водку и била сыновей по любому поводу: слишком много есть или вспотел.

Мальчиков привез в больницу отец. Сейчас с ними работают медики. Им оказана вся необходимая помощь.

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Фото: Piter.TV