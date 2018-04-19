Юных националистов подозревают в нападении на мигранта в Купчино

Все задержанные являются участниками неформального молодежного объединения FirstLine Nevograd.

Оперативники центра "Э" задержали четверых школьников по подозрению в избиении 50-летнего мигранта в Купчино. Об этом сообщает "Фонтанка".

Нападение произошло 21 марта 2019 года. Подозреваемых удалось задержать только сейчас. Согласно материалам дела, на мужчину напали на детской площадке возле дома №42 по Дунайскому проспекту. Потерпевший получил тяжелые травмы.

Уточняется, что среди задержанных есть только один совершеннолетний — молодому человеку 19 лет. Еще троим от 15 до 17 лет. Все юноши состоят в националистическом неформальном молодежном объединении FirstLine Nevograd.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по мотивам национальной ненависти". Молодые люди уже были задержаны за аналогичные преступления, однако впервые заявили о своей причастности к группировке.

Ранее участники FirstLine Nevograd распылили газ на станции метро "Обводный канал". Тогда пострадали мужчина и женщина, саму станцию пришлось закрывать на проветривание.

Фото: Piter.TV