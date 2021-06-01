Россия постепенно выходит из пандемии COVID-19, заявил Путин

Президент России Владимир Путин во вторник, 1 июня сообщил, что Россия постепенно выходит из сложной ситуации с распространением коронавируса.
Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасностей и тревог еще по этому поводу достаточно.
— сказал Путин на онлайн-встрече с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
На той же встрече Путин призвал главу "Сургутнефтегаза" поддержать многодетные семьи.
Президент еще раз подчеркнул, что важно беречь себя, детей и близких.
Ранее американский ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32.
Видео: kremlin.ru
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