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Россия постепенно выходит из пандемии COVID-19, заявил Путин

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Однако эпидемиологические риски еще остаются, уточнил глава государства.

Президент России Владимир Путин во вторник, 1 июня сообщил, что Россия постепенно выходит из сложной ситуации с распространением коронавируса. 

Мы выходим постепенно из этой ситуации,  но тем не менее опасностей и тревог еще по этому поводу достаточно.

 — сказал Путин на онлайн-встрече с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

На той же встрече Путин призвал главу "Сургутнефтегаза" поддержать многодетные семьи. 

Президент еще раз подчеркнул, что важно беречь себя, детей и близких. 

Ранее американский ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32

Видео: kremlin.ru

Теги: пандемия, путин
Категории: Новости России, Лента новостей,

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