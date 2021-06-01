Россия постепенно выходит из пандемии COVID-19, заявил Путин

Президент России Владимир Путин во вторник, 1 июня сообщил, что Россия постепенно выходит из сложной ситуации с распространением коронавируса.

Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасностей и тревог еще по этому поводу достаточно.

— сказал Путин на онлайн-встрече с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава".