Владимир Путин рассказал, что не делит лидеров других стран на хороших и плохих

Политик рассказал, что работает со всеми.

Президент России Владимир Путин рассказал, что никогда не делит лидеров других государств на хороших и плохих. По словам политика, он готов работать со всеми ради решения проблем и достижения лучшего для России результата. Об этом президент сказал на ежегодной пресс-конференции 17 декабря.

По мнению Путина, хороших и плохих политиков вовсе нет, есть национальные интересы.

Где-то нужно идти на какие-то компромиссы, где-то есть необходимость настаивать на нашей позиции. Все другое - контрпродуктивно. Владимир Путин

Также президент заявил, что не видит необходимости давать какие-либо уроки своим зарубежным коллегам, поскольку они "люди очень высокого класса подготовки". Каждый из них, сказал Путин, стремится решить задачи, поставленные перед его страной, пусть и разными методами.

Ранее Путин рассказал о противоположных взглядах с Эрдоганом.

Видео: пресс-конференция Владимира Путина