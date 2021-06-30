Путин заявил, что Ельцин не "передавал ему власть"

Он стал исполняющим обязанности главы РФ, так как на тот момент был премьер-министром.

Президент России Владимир Путин заявил, что первый президент РФ Борис Ельцин не передавал ему власть. Об этом он сказал в ходе прямой линии. Россиянин задал вопрос главе государства о том, есть ли в его окружении человек, которому он может довериться и передать свои обязанности.

По словам Путина, после сложения полномочий президентом обязанности главы государства возлагаются на плечи премьер-министра страны, кем он и являлся. Таким образом, Путин стал исполняющим обязанности президента РФ.

Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. Дело вот в чем: в соответствие с нашим законом, основным законом, в случае сложения президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Российской Федерации. Я был председателем правительства. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер назвал полностью своей ответственностью дать рекомендации тем людям, которые будут выдвинуты на пост главы государства. Путин выразил надежу, что однажды придет время, когда он сможет назвать того, кто достоин стать президентом.

Ранее Алексей Дьяченко, бывший зять экс-президента России Бориса Ельцина рассказал, почему Владимир Путин пришел к власти.

Видео: прямая линия с Владимиром Путиным