Путин: услуги социальной газификации нужно внедрять комплексно

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, газификация в регионе составляет 96%.

Президент России Владимир Путин заявил, что услуги социальной газификации необходимо внедрять комплексно. Об этом он сказал в ходе совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Правительство отработало этот вариант, отрабатывает, чтобы была комплексная услуга приобретения оборудования и прокладка этой трубы по территории. И если это будет унифицировано, то это будет и дешевле. Владимир Путин, президент РФ

В свою очередь Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье газификация составляет 96 процентов, а программа социальной газификации затрагивает около трети миллиона его жителей. По его словам, данный проект был очень позитивно воспринят населением региона.

Воробьев сообщил, региональные власти тесно работают с правительством страны и компанией "Газпром". Глава Подмосковья отметил, что сотрудничество с последней дает возможность увеличивать газовые мощности.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин призвал чиновников жестко контролировать вопрос по стоимости услуг за социальную газификацию.

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