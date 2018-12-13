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Путин упростил порядок получения российских паспортов для украинцев
Сегодня, 15:15
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nastya960

Путин упростил порядок получения российских паспортов для украинцев

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Получить паспорт по упрощенной схеме смогут некоторые категории украинцев.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, расширяющий список иностранных граждан, которые могут получить паспорт России в упрощенном порядке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Получить паспорт по упрощенной схеме смогут некоторые категории украинцев. Например, лица, родившиеся и проживающие на территории Крыма или выехавшие за его пределы до 18 марта 2014 года.

Также получить гражданство России могут граждане Сирии, Ирака и Афганистана, которые родились в РСФСР или имели гражданство СССР. Указ об упрощении получения паспорта гражданам ЛНР и ДНР был подписан 24 апреля.  

Также 1 мая Путин подписал закон о повышении пенсий на 15-20% ветеранам ВОВ.
Видео: YouTube 

Теги: гражданство, крым, паспорта, путин
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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