Путин упростил порядок получения российских паспортов для украинцев

Получить паспорт по упрощенной схеме смогут некоторые категории украинцев.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, расширяющий список иностранных граждан, которые могут получить паспорт России в упрощенном порядке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Получить паспорт по упрощенной схеме смогут некоторые категории украинцев. Например, лица, родившиеся и проживающие на территории Крыма или выехавшие за его пределы до 18 марта 2014 года.

Также получить гражданство России могут граждане Сирии, Ирака и Афганистана, которые родились в РСФСР или имели гражданство СССР. Указ об упрощении получения паспорта гражданам ЛНР и ДНР был подписан 24 апреля.

Также 1 мая Путин подписал закон о повышении пенсий на 15-20% ветеранам ВОВ.

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