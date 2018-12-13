Путин подписал закон о повышении пенсий на 15-20% ветеранам ВОВ

На эти цели из бюджета был выделен почти 1 миллиард рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны. Документ разместили на портале правовой информации 1 мая.

Ежемесячные выплаты повысятся на 15-20%, то есть на 9,5 тысяч рублей. Прибавку будут получать те, кто служил в рядах действующей армии (или других силовых структур), был партизаном или подпольщиком, служил в разведке. Также надбавку получат обладатели медали "За оборону Ленинграда" и граждане, которые стали инвалидами в детском возрасте из-за полученных ранений.

На эти цели из бюджета был выделен почти 1 миллиард рублей.

Ранее эксперты спрогнозировали рост пенсий к 2024 году.

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