  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:32
188
nastya960
Код вставки плеера

Путин подписал закон о повышении пенсий на 15-20% ветеранам ВОВ

0 0

На эти цели из бюджета был выделен почти 1 миллиард рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны. Документ разместили на портале правовой информации 1 мая.

Ежемесячные выплаты повысятся на 15-20%, то есть на 9,5 тысяч рублей. Прибавку будут получать те, кто служил в рядах действующей армии (или других силовых структур), был партизаном или подпольщиком, служил в разведке. Также надбавку получат обладатели медали "За оборону Ленинграда" и граждане, которые стали инвалидами в детском возрасте из-за полученных ранений.

На эти цели из бюджета был выделен почти 1 миллиард рублей.

Ранее эксперты спрогнозировали рост пенсий к 2024 году.
Видео: YouTube 

Теги: ветераны, вов, пенсии, путин
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии