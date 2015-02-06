Путин рассказал, что ущемлять прерогативы ВОЗ недопустимо

Глава российского государства считает, что роль ВОЗ становится все более значимой, поэтому нельзя ущемлять ее деятельность.

В субботу, 30 октября, на саммите Группы двадцати (G20) по видеосвязи Владимир Путин сообщил, что недопустимо ущемлять прерогативы Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС.

Глава российского государства считает, что роль ВОЗ становится все более значимой, поэтому нельзя ущемлять ее деятельность.

Недопустимы шаги, которые бы ущемляли прерогативы ВОЗ, работающей под эгидой ООН. Владимир Путин, президент РФ

По мнению российского лидера, масштабные задачи по борьбе с коронавирусом требуют улучшения качества и доступности медицинской помощи во всех странах и, соответственно, наращивания международного сотрудничества в сфере здравоохранения.

Ранее Путин заявил, что рост дефицитов бюджетов стран мира несет риски высокой глобальной инфляции.

Видео: kremlin.ru