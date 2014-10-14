Путин рассказал Эрдогану при каком условии возможна приостановка операции на Украине

По словам Путина, он готов продолжать диалог с Украиной с целью урегулировать конфликт. Также в сообщении Кремля сказано, что Москва готова общаться с "зарубежными партнерами".

В воскресенье, 6 марта, президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он назвал президенту Турции условие, при котором возможно приостановка российской военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер уточнил, что прекращение военной спецоперации на Украине возможно только если Киев перестанет вести боевые действия и выполнит требования России. В пресс-службе Кремля обратили внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс. По словам Путина, он готов продолжать диалог с Украиной с целью урегулировать конфликт. Также в сообщении Кремля сказано, что Москва готова общаться с "зарубежными партнерами".

Глава государства подчеркнул, что военная спецоперация на Украине идет по плану и в соответствии с графиком. Он рассказал Эрдогану о принципиальных подходах и оценке ситуации в этом контексте.

Ранее мы сообщили, что ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины, участвовавшего в энергоблокаде полуострова.

Фото: kremlin.ru