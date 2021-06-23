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Путин призвал формировать любые новые правила игры под эгидой ООН

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В России рассказали о главной задаче ООН.

Российский президент Владимир Путин призвал формировать любые новые правила игры под эгидой Организации объединенных наций, так как другой путь привете общество только к хаосу и непредсказуемости. По словам политика, основной задачей для ООН является недопущение новой мировой войны. С соответствующим заявлением глава государства обратился к участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности. 

С момента своего создания именно ООН была и остается фундаментом системы международных отношений. Главная задача этой авторитетной и общепризнанной организации - не допустить глобального конфликта.

Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что ежегодный форум в российской столице по вопросам международной безопасности в 221 году проводится с 22 по 24 июня. 

Путин: Россия никогда не диктует свою волю другим государствам.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир аутин, оон
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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