Путин: Россия никогда не диктует свою волю другим государствам

Глава РФ оценил возможность урегулирования конфликтов политико-дипломатическими методами.

Владимир Путин заявил, что Россия никогда не диктует свою волю другим государствам. Такое заявление лидер страны сделал в приветственном обращении к участникам Девятой Московской конференции, посвященной вопросам международной безопасности. Политик уточнил, что Москва готова на равных условиях участвовать в решении глобальных и региональных конфликтов за счет политического и дипломатического урегулирования.

Мы никогда не диктуем свою волю другим странам. Готовы на равных, используя политико-дипломатические методы участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что мероприятие проводится в российской столице в период с 22 по 24 июня. На ежегодном форуме собираются представители оборонных структур, международных организаций, независимых экспертов в области безопасности.

Путин рассказал о принципах развития оборонного потенциала.

Видео: kremlin.ru