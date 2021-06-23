Глава России рассказал, к чему стремится Москва.

Российский президент Владимир Путин рассказал о принципах развития оборонного потенциала. По словам главы государства, Москва никогда не стремилась к одностороннему преимуществу в военной сфере, а усилия страны направлены только на снижение рисков и решение существующих конфликтов путем диалога. В частности, это касается и области контроля над вооружениями.

Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к перевесу баланса сил в нашу пользу. Тем более в такой чувствительной сфере как стратегическая стабильность. Но никогда не допустим, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя. Владимир Путин, президент РФ

Политик полагает, что Россия стремится обеспечить предсказуемость и решение разногласий путем дипломатических контактов, через подписание конкретных договоренностей со странами.

Путин заявил о рисках расползания оружия массового уничтожения.

Видео: kremlin.ru