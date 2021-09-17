Путин предложил укрепить антитеррористическую структуру ШОС

Глава РФ оценил необходимость кадровых изменений в РАТС.

Российский президент Владимир Путин предложил укрепить антитеррористическую структуру (РАТС) ШОС Шанхайской организации сотрудничества. Такое заявление специалист сделал во время саммита ШОС, в котором он принимает участие в рамках видеосвязи. По мнению главы государства, в кадровом составе ведомства должна находиться структура, отвечающая за борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.

Считаем полезным укрепить функциональные возможности региональной антитеррористической структуры за счёт включения в её кадровый состав экспертов. Владимир Путин, президент РФ

По словам Путина, Москва надеется принять самое активное участие в реализации программы ШОС по противодействию терроризму, экстремизму и сепаратизму на период с 2022 по 2024 года. Также РФ участвует в стратегии по антинаркотической борьбе, определенной до 2023 года и программы информационной безопасности, утвержденной на 2022-2023 года.

Россия поддерживает начало процедуры приема Ирана в ШОС.

Фото и видео: kremlin.ru

