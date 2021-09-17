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Россия поддерживает начало процедуры приема Ирана в ШОС

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Также будет расширен перечень стран-партнеров ШОС.

Российский президент Владимир Путин заявил, что поддерживает начало процедуры приема Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества. Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления на саммите ШОС. Он принял участие в мероприятии по видеосвязи.

Мы все придаем большое значение вопросам сотрудничества ШОС с теми государствами, которые стремятся к налаживанию открытого и равноправного диалога с нашей организацией, рассматривают возможность подключения к ее работе.

Владимир Путин, президент РФ

Россия также призывает коллег дать статус партнеров по диалогу в рамках ШОС Катару, Египту, Саудовской Аравии. Путин заметил, что является активным сторонников привлечения этих государств к различным аспектам деятельности ШОС.

Президент Казахстана заявил о необходимости признания паспортов вакцинации в рамках ШОС.

Фото: Kremlin.ru

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: владимир путин, иран, шос
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Тема дня,

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