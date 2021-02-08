Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в российских регионах

Силуанов же заявил, что учёные в Новосибирске получают двукратную средней зарплату по региону.

Президент России Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах. Заявление глава государства сделал во время заседания совета по науке и образованию.

Сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН пожаловалась Путину на то, что руководство пытается замаскировать низкие зарплаты учёных при помощи перевода на полставки. Она рассказала, что зарабатывает 25 тысяч рублей при полном рабочем дне.

Путин назвал этот вопрос очень важным.

За последнее время как мы увеличили средства на это направление деятельности? Владимир Путин, президент России

Силуанов же заявил, что учёные в Новосибирске получают двукратную средней зарплату по региону.

Ранее Путин поручил подготовить новую госпрограмму научно-технологического развития.

Видео: kremlin.ru