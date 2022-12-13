Путин поручил Смольному передать Обуховскому заводу участок под ледовый дворец

Также Путин поручил правительству Петербурга рассмотреть вопрос о софинансировании строительства Ледового дворца спорта.

В понедельник, 13 февраля, по итогам встречи с работниками Обуховского завода Путин рекомендовало Смольному передать "Алмаз — Антей" — Обуховский завод" земельный участок для строительства Ледового дворца спорта. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Также Путин поручил правительству Петербурга рассмотреть вопрос о софинансировании строительства Ледового дворца спорта. Доклад по этой теме президент ждёт до 1 мая. Организации, входящие в состав акционерного общества, могут быть в ближайшее время включены в перечень организаций, подлежащих обслуживанию ФМБА России.

Напомним, что Обуховский завод изготовит оборудование для строительства станций метро Петербурга.На заводе будут изготавливать тоннелепроходческие комплексы и укладчики тюбингов. Всю конструкторскую документацию планируется подготовить к марту этого года. Первую партию оборудования подготовят в первом квартале следующего года. Гарантийный срок оборудования составит 36 месяцев. Проект планируется реализовать в течение трех лет.

Ранее Обуховский завод проводит реорганизацию своих дочерних предприятий. За ближайший год планируется присоединение к организации Всероссийского НИИ радиоаппаратуры и Завода радиотехнического оборудования.

Фото: Piter.tv



