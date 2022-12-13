Обуховский завод изготовит оборудование для строительства станций метро Петербурга

На заводе будут изготавливать тоннелепроходческие комплексы и укладчики тюбингов.

Обуховский завод займется поставкой оборудования для строящихся станций метро в Петербурге. Договор между предприятиями подписали 10 февраля. Об этом рассказали в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

На заводе будут изготавливать тоннелепроходческие комплексы и укладчики тюбингов. Всю конструкторскую документацию планируется подготовить к марту этого года. Первую партию оборудования подготовят в первом квартале следующего года. Гарантийный срок оборудования составит 36 месяцев. Проект планируется реализовать в течение трех лет.

Ранее Обуховский завод проводит реорганизацию своих дочерних предприятий. За ближайший год планируется присоединение к организации Всероссийского НИИ радиоаппаратуры и Завода радиотехнического оборудования.

Фото: Piter.tv

