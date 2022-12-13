Обуховский завод проводит реорганизацию своих дочерних предприятий

За ближайший год планируется присоединение к организации Всероссийского НИИ радиоаппаратуры и Завода радиотехнического оборудования.

Обуховский завод в Северной столице запустил реорганизацию двух своих "дочек". За ближайшие 12 месяцев в состав производства войдут Всероссийский НИИ радиоаппаратуры и Завод радиотехнического оборудования. Об этом пишет "Ъ-СПб" со ссылкой на пресс-службу завода.

Известно, что процесс реорганизации начался после издания директивы правительства страны, согласно которой к заводу необходимо присоединить все АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на территории Северной столицы.

ВНИИРА специализируется на производстве радиотехнических систем и средств организации и управления воздушным движением. А ЗРТО разрабатывает радиотехнические системы и комплексы радиоэлектронной техники специального назначения. Среди разработок компании — транспондер для оплаты платных дорог России.

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