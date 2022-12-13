Дело о мошенничестве в отношении бывшего вице-президента ПИК прекращено в Петербурге

Александр Лефель выступал подозреваемым по делу о мошенничестве. После проведения экспертизы статья сменилась на "Превышение должностных полномочий".

В связи с примирением сторон в Северной столице прекратили уголовное преследование в отношении экс-вице-президента по региональному развитию группы компаний (ГК) "ПИК" Александра Лефеля и экс-руководителя одного из подразделений организации Николая Васильева. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ".

Напомним, что Лефель и Васильев стали подозреваемыми по делу мошенничестве в период с 2017 по 2018 год. В это время компания занималась строительством ЖК на территории Петербурга. Общую сумму ущерба оценили 100 млн рублей, фигурантам вменяли хищение около 140 млн рублей.

Однако весной 2019 года в результате проведённой экспертизы сумма в разы уменьшилась, а статью "Мошенничество" переквалифицировали на "Превышение должностных полномочий". Пересмотренная сумма была возмещена застройщику. В то же время фигурантам было предложено урегулировать конфликт без судебных разбирательств, после чего Лефель и Васильев уволились из организации.

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Фото: Piter.TV