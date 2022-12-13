В Петербурге доходность апартаментов достигла минимума

Цифры оказались вдвое меньше ожидаемых.

В 2022 году средняя доходность апартаментов в Петербург достигла минимальных показателей – 4,84%. Об этом 23 января рассказали аналитики Becar Asset Management.

Так, цифры оказались вдвое меньше ожидаемых. Эксперты считают, что этот сегмент рынка уже прошел дно и далее ожидается рост. По прогнозам специалистов, этом году прибыльность апартаментов вырастет до 6,5%. Пока наибольшую доходность показывают небольшие номера площадью до 23 квадратных метров.

Ранее на берегу Охты появится апарт-отель вместо гостиницы. ГК "ПИК" отказалась от прежнего проекта в пользу новой концепции.

Фото: piter.tv

