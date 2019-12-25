На берегу Охты появится апарт-отель вместо гостиницы

ГК "ПИК" отказалась от прежнего проекта в пользу новой концепции.

Москвская ГК "ПИК" пересмотрела свой проект на проспекте Энергетиков:вместо классической гостиницы там появятся апартаменты. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Разрешение на строительство было получено входящим в группу АО "Специализированный застройщик "Ладожский". Площадь дома №6, к. 2 по проспекту Энергетиков составит почти 20 тыс. м2. В 16–этажном здании разместят 430 номеров и отделение врача общей практики.

Проект строительства рассмотрели в прошлом году на Градостроительном совете. Первую версию представили специалисты ООО "Архитектурная мастерская Столярчука", она нуждалась в доработке.

Ранее мы сообщили о том, что новое общественное пространство открылось на набережной Охты.

Фото: Пресс-служба КГА