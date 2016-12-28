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Новое общественное пространство открылось на набережной Охты
Сегодня, 15:44
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Новое общественное пространство открылось на набережной Охты

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Для жителей Красногвардейского района создали зону отдыха с лежаками и скамейками, велодорожками и смотровыми площадками.

На набережной реки Охты завершилось благоустройство нового общественного пространства. Жители Красногвардейского района смогут отдохнуть в зоне отдыха у моста Шаумяна. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. 

Рядом с территорией расположены ЖК Alter и ЖК "Магнифика". Пространство включило в себя зону с лежаками и скамейками, велодорожки и смотровые площадки.

Подход к набережной сделали более доступным за счёт лестниц и ступенчатных площадок. В оформлении пространства использованы луговые травы и искусственные холмы. Проект направлен на создание социально ориентированной среды вблизи жилых комплексов. 

Ранее мы сообщили о том, что возле станции метро "Озерки" появилось новое общественное пространство.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района

Теги: набережная, общественное пространство, охта, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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