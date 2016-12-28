Новое общественное пространство открылось на набережной Охты

Для жителей Красногвардейского района создали зону отдыха с лежаками и скамейками, велодорожками и смотровыми площадками.

На набережной реки Охты завершилось благоустройство нового общественного пространства. Жители Красногвардейского района смогут отдохнуть в зоне отдыха у моста Шаумяна. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Рядом с территорией расположены ЖК Alter и ЖК "Магнифика". Пространство включило в себя зону с лежаками и скамейками, велодорожки и смотровые площадки.

Подход к набережной сделали более доступным за счёт лестниц и ступенчатных площадок. В оформлении пространства использованы луговые травы и искусственные холмы. Проект направлен на создание социально ориентированной среды вблизи жилых комплексов.

Ранее мы сообщили о том, что возле станции метро "Озерки" появилось новое общественное пространство.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района