Новое общественное пространство открылось на набережной Охты

На набережной реки Охты завершилось благоустройство нового общественного пространства. Жители Красногвардейского района смогут отдохнуть в зоне отдыха у моста Шаумяна. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
Рядом с территорией расположены ЖК Alter и ЖК "Магнифика". Пространство включило в себя зону с лежаками и скамейками, велодорожки и смотровые площадки.
Подход к набережной сделали более доступным за счёт лестниц и ступенчатных площадок. В оформлении пространства использованы луговые травы и искусственные холмы. Проект направлен на создание социально ориентированной среды вблизи жилых комплексов.
Ранее мы сообщили о том, что возле станции метро "Озерки" появилось новое общественное пространство.
Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района
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