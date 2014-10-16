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Возле станции метро "Озерки" появилось новое общественное пространство
Сегодня, 17:30
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Возле станции метро "Озерки" появилось новое общественное пространство

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В парке высадили сосны, клены, рябины, кустарники и цветы.

Около станции метро "Озерки" открыли новое общественное пространство. Общая площадь работ составила 2700 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации  региона.

В парке высадили сосны, клены, рябины, кустарники и цветы. Здесь же установили скамейки, навесы, подиумы, открыли велопарковку. 

В этом году в порядок приведут около 50  общественных пространств. Наиболее значимые – вторая очередь Парка героев пожарных, Заневский парк, Сад Смольного собора, набережная Смоленки (2-й этап), набережная Карповки (4-й этап).

Ранее на Piter.tv: в Петербурге с 7 по 9 ноября проведут фестиваль современного цифрового искусства Art & Tech.

Фото: предоставлено администрацией Выборгского района

Теги: александр беглов, общественное пространство, озерки, уда сходить в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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