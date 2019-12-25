  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин пообещал Нурмагомедову, что его отец получит лучшее лечение
Сегодня, 9:54
1441
d_s_sarkisov

Путин пообещал Нурмагомедову, что его отец получит лучшее лечение

0 0

На сегодняшний день известно, что Абдулманап Нурмагомедов снова впал в кому.

Менеджер чемпионат UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз в интервью телеканалу ESPN рассказал о состоянии отца спортсмена, Абдулманапа Нурмагомедова.

Могу подтвердить, что его отец введен в искусственную кому. В последние дни Хабиб поддерживает связь с Владимиром Путиным. Президент России пообещал, что отец Нурмагомедова получит лучшее медицинское лечение.

Али Абдель-Азиз, менеджер

Напомним, 13 мая стало известно о том, что отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова находится в военном клиническом госпитале. Абдулманап Нурмагомедов впал в кому. Его перевезли в срочном порядке из Дагестана в Москву.

Ранее мы писали, что отец Нурмагомедова снова впал в кому.

Фото: kremlin.ru

Теги: ufc, абдулманап нурмагомедов, владимир путин, президент россии, хабиб нурмагомедов
Категории: Лента новостей, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Вадим Родионов
Сегодня 10:36

Цифровая антенна  позволит вам наслаждаться любимыми каналов эфирного цифрового телевидения. забыв о расходах. Вы платите только один раз – когда приобретаете саму антенну
Цифровая антенна   как смотреть 300 каналов HD цифрового телевидения БЕСПЛАТНО
 забыв о расходах. Вы платите только один раз – когда получишь антенну
вот  почитайте  как здесь ---   https://myrouter.shop/tvantena/  ✅

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии