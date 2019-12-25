Путин пообещал Нурмагомедову, что его отец получит лучшее лечение

Менеджер чемпионат UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз в интервью телеканалу ESPN рассказал о состоянии отца спортсмена, Абдулманапа Нурмагомедова.
Могу подтвердить, что его отец введен в искусственную кому. В последние дни Хабиб поддерживает связь с Владимиром Путиным. Президент России пообещал, что отец Нурмагомедова получит лучшее медицинское лечение.
Али Абдель-Азиз, менеджер
Напомним, 13 мая стало известно о том, что отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова находится в военном клиническом госпитале. Абдулманап Нурмагомедов впал в кому. Его перевезли в срочном порядке из Дагестана в Москву.
Ранее мы писали, что отец Нурмагомедова снова впал в кому.
Фото: kremlin.ru
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