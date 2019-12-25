Отец Нурмагомедова снова впал в кому

Он находится на лечении в военном клиническом госпитале Москвы.

Как сообщает Telegram-канал "Мутко против", состояние отца и тренера российского бойца Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапа Нурмагомедова, снова ухудшилось.

Врачам пришлось подключить его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). По словам источника, несколько дней назад состояние Адбулманапа Нурмагомедова улучшилось. Однако вчера он снова впал в кому и не может самостоятельно дышать.

Напомним, 13 мая стало известно о том, что отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова находится в военном клиническом госпитале. По данным "Спорт-Экспресса", Абдулманап Нурмагомедов впал в кому. Его перевезли в срочном порядке из Дагестана в Москву.

Ранее Хабиб Нурмагомедов обратился к жителям Дагестана с призывом объединиться в борьбе с коронавирусом.

Фото: ru.ufc.com