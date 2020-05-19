Нурмагомедов обратился к жителям Дагестана

Он призвал всех объединиться и соблюдать требования врачей, чтобы победить коронавирус.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, в котором обратился к жителям Дагестана в связи с пандемией коронавируса.

Он призвал всех жителей республики объединиться и показать мужество, характер и дисциплину. Также Нурмагомедов отметил, что люди должны прислушиваться к требованиям врачей. По его словам, "многие страны уже победили болезнь, действуя сообща".

Очень тяжелое положение. У меня лично более 20 человек из близких родственников, не говоря о знакомых, лежало в реанимации. Многих из них среди нас уже нет. Взрослые люди очень тяжело переносят болезнь. Это мы молодые – у нас иммунитет приспособлен. Подумайте о наших родителях, дедушках и бабушках, наших детях. Хабиб Нурмагомедов, боец UFC

В заключении российский спортсмен рассказал про своего отца. На данный момент Адбулманап Нурмагомедов находится в больнице в тяжелом состоянии. Он также напомнил, что год назад отцу уже делали операцию на сердце, но в связи с эпидемией COVID-19 и возникших проблем ее пришлось повторить.

Напомним, 13 мая стало известно о том, что отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова находится в военном клиническом госпитале. По данным "Спорт-Экспресса", Абдулманап Нурмагомедов впал в кому. Его перевезли в срочном порядке из Дагестана в Москву.

Ранее мы писали, что отец Нурмагомедова остается в тяжелом состоянии.

Видео: Instagram / @khabib_nurmagomedov