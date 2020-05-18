Отец Нурмагомедова остается в тяжелом состоянии

Он находится на лечении в военном клиническом госпитале Москвы.

По информации агентства ТАСС, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что у Адбулманапа Нурмагомедова есть серьезное поражение легких. По этой причине он не может разговаривать и двигаться. Также Адбулманап Нурмагомедов перенес инсульт и операцию на сердце.

Напомним, 13 мая стало известно о том, что отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова находится в военном клиническом госпитале. По данным "Спорт-Экспресса", Абдулманап Нурмагомедов впал в кому. Его перевезли в срочном порядке из Дагестана в Москву.

Ранее мы писали, что обладатель временного титула UFC в легком весе Джастин Гэтжи поддержал отца Хабиба Нурмагомедова.

Видео: YouTube / Василий Уткин