Путин объявил о повышении пенсии, МРОТ и прожиточного минимума на 10%

С первого июня текущего года на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда до 15 278 рублей в месяц.

В среду, 25 мая, президент России Владимир Путин объявил о повышении пенсии неработающим пенсионерам на 10% с 1 июня. Также будут увеличены МРОТ и прожиточный минимум на 10%.

По словам Путина, с первого июня текущего года на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда до 15 278 рублей в месяц. Президент напомнил, что с 1 января текущего года страховые пенсии для неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%. "Таким образом, прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%. Это выше уровня инфляции",— заявил Владимир Путин.

Ранее мы сообщали, что Путин заявил о желании некоторых стран "закрыться от России". Президент отметил необходимость диверсифицировать транспортные потоки.

Фото: официальный сайт президента Российской Федерации