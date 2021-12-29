Путин обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане

По оценке Токаева, совсем скоро ситуация стабилизируется.

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым текущую ситуацию в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента РФ.

В ходе разговора Токаев рассказал, какая обстановка складывается в республике на данный момент. По его оценке, совсем скоро ситуация стабилизируется. Президенты обменялись мнениями в связи с предпринимаемыми мерами по наведению порядка в Казахстане. Токаев предложил провести в ближайшие дни онлайн-саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ. Путин поддержал эту идею. В заключение разговора стороны договорились оставаться в постоянном контакте.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане объявлен траур по жертвам беспорядков.

Фото: сайт президента РФ